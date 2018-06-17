В Джелалабаде около канцелярии губернатора прогремел взрыв

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. По меньшей мере, восемь человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва около канцелярии губернатора города Джелалабад в Афганистане, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось, что около 10 человек погибли и получили ранения в результате инцидента.

Ранее официальный представитель губернатора провинции Аттала Хогъяни заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.

ООН, Евросоюз и НАТО поприветствовали предложение властей Афганистана продлить перемирие и начать переговоры.

*Террористическая организация, запрещенная в России