ВВС Сербии поставят в строй российские МиГ-29 до конца года

БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Шесть МиГ-29 полученных Сербией из РФ, а также четыре истребителя, о которых идут переговоры с Белоруссией, будут в летном состоянии до конца этого года или начала следующего, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.

"Сейчас у нас есть четыре МиГ-29 в летном состоянии, есть еще шесть МиГ-29, подаренных Россией, и договариваемся еще о четырех МиГах в дар из Белоруссии. Все они будут модернизированы до конца года, в крайнем случае, в начале следующего года будут в летном состоянии и встанут на защиту нашего неба", — цитирует агентство Танюг главу оборонного ведомства.

Министр отметил, что после модернизации все истребители достигнут уровня поколения 4+.

В ходе визита в Москву в апреле текущего года Вулин сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность поставок четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич и министр Вулин неоднократно подчеркивали значимость передачи Россией в рамках военно-технической помощи шести истребителей МиГ-29 в октябре 2017 года и получения по контракту в июне 2016 года двух вертолетов Ми-17.

В конце декабря 2016 года Вучич по итогам встречи в Москве с Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, оснащенных пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм.