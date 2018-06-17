ВВС Сербии поставят в строй российские МиГ-29 до конца года

БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Шесть МиГ-29 полученных Сербией из РФ, а также четыре истребителя, о которых идут переговоры с Белоруссией, будут в летном состоянии до конца этого года или начала следующего, заявил сербский министр обороны Александр Вулин.
Министр отметил, что после модернизации все истребители достигнут уровня поколения 4+.
В ходе визита в Москву в апреле текущего года Вулин сообщил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Шойгу возможность поставок четырех боевых вертолетов Ми-35, четырех транспортных Ми-17, танков Т-72, боевых машин пехоты БМП-2 и другого вооружения.
В конце декабря 2016 года Вучич по итогам встречи в Москве с Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, оснащенных пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм.