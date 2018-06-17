В США открыли стрельбу на выставке

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы, которая произошла на выставке Art All Night в американском городе Трентон, штат Нью-Джерси, сообщает газета Trentonian со ссылкой на полицию.
"Возможно, шесть или семь человек получили огнестрельные ранения. Сейчас несколько человек находится в операционной", — рассказал лейтенант Даррен Заппли (Darren Zappley).
Причины инцидента пока не ясны, есть несколько подозреваемых, которые могли открыть стрельбу на мероприятии. Сообщается, что полицейский, который находился в тот момент не при исполнении, начал стрелять в ответ.
Также сейчас выясняется, чей выстрел, полицейского или подозреваемых, привел к гибели человека.
#BREAKING: Mercer County DA’s Office confirms one dead, at least 14 injured in an overnight shooting at #ArtAllNight festival in #Trenton. pic.twitter.com/2i3pUidJwW— Anita Oh (@anita_oh) 17 июня 2018 г.