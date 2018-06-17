В Нигерии более 30 человек погибли в результате взрывов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. По меньшей мере 31 человек погиб в результате двух взрывов на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника и лидера народного ополчения.

"Произошли две атаки смертников и взрывы противотанковых гранат в Дамбоа прошлой ночью, в результате чего погиб 31 человек и еще несколько человек пострадали", — заявил лидер народного ополчения Бабакура Коло.

Как отмечает агентство, атаки могли осуществить боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам", которая действует в стране.

Боевики "Боко Харам" выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата в Нигерии. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.