В ЛНР открыли музей военных корреспондентов

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Музей военных корреспондентов открыли в Металлистской общеобразовательной школе I – III ступеней имени журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, сообщил журналистам глава неподконтрольной Киеву администрации Славяносербского района Луганской области Украины Александр Дейнека.
"Был маленький уголок в школе, начинали с этого. Но мы растем, и экспозиция будет развиваться дальше. Возникла такая идея. Спасибо главе республики, мы его поддержку ощутили в реализации этого проекта, и общественность подключилась, и сегодня мы сделали первый шаг", — рассказал Дейнека.
Он уточнил, что в музее представлены личные вещи и аппаратура погибших Волошина и Корнелюка, а также других корреспондентов, работавших и работающих в зоне конфликта в Донбассе. На мероприятии присутствовали сотрудники ВГТРК Константин Мучник и единственный из выживших при обстреле съемочной группы оператор Виктор Денисов. Мучник пообещал, что российская телерадиокомпания будет оказывать поддержку данному музею и всей школе.
"Мы хотим передать музею форму и микрофон. Именно в такой форме и с таким микрофоном сейчас наши сотрудники идут опять в горячие точки и рискуют жизнью", — сказал Мучник.