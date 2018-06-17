В ЛНР открыли музей военных корреспондентов

ЛУГАНСК, 17 июн — РИА Новости. Музей военных корреспондентов открыли в Металлистской общеобразовательной школе I – III ступеней имени журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, сообщил журналистам глава неподконтрольной Киеву администрации Славяносербского района Луганской области Украины Александр Дейнека.

© РИА Новости Сотрудники ВГТРК Константин Мучник (в цетре) и единственный из выживших при обстреле съемочной группы Виктор Денисов (третий справа) © РИА Новости Сотрудники ВГТРК Константин Мучник (в цетре) и единственный из выживших при обстреле съемочной группы Виктор Денисов (третий справа)

Корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты летом 2014 года в результате минометного обстрела района поселка Металлист под Луганском в Донбассе. За причастность к их гибели была осуждена на 22 года Надежда Савченко, которая, как установил суд, корректировала артиллерийский огонь. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину. Власти ЛНР посмертно наградили Волошина и Корнелюка орденом за заслуги перед народом республики. Школе в поселке Металлист присвоили имена погибших.

"Был маленький уголок в школе, начинали с этого. Но мы растем, и экспозиция будет развиваться дальше. Возникла такая идея. Спасибо главе республики, мы его поддержку ощутили в реализации этого проекта, и общественность подключилась, и сегодня мы сделали первый шаг", — рассказал Дейнека.

Он уточнил, что в музее представлены личные вещи и аппаратура погибших Волошина и Корнелюка, а также других корреспондентов, работавших и работающих в зоне конфликта в Донбассе. На мероприятии присутствовали сотрудники ВГТРК Константин Мучник и единственный из выживших при обстреле съемочной группы оператор Виктор Денисов. Мучник пообещал, что российская телерадиокомпания будет оказывать поддержку данному музею и всей школе.

"Мы хотим передать музею форму и микрофон. Именно в такой форме и с таким микрофоном сейчас наши сотрудники идут опять в горячие точки и рискуют жизнью", — сказал Мучник.