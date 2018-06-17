Украина за год резко нарастила импорт российских товаров

Товары произведенные в России, помеченые специальными метками на полках украинских магазинов

Товары произведенные в России, помеченые специальными метками на полках украинских магазинов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Импорт российских товаров на Украину в январе-апреле 2018 года вырос на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Strana.ua со ссылкой на отчет Госстата.

Общая сумма импорта товаров из России за первый квартал достигла 256,3 миллиона долларов.

В то же время экспорт украинских товаров в Россию по сравнению с прошлым годом снизился на 6,4 процента — до 1,187 миллиарда долларов.

Отрицательное сальдо торговли с Москвой составило 1,377 миллиарда долларов, что ниже аналогичного показателя прошлого года вдвое.