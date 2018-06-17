Греческие ультраправые опровергли сообщения о планах захвата парламента

АФИНЫ, 17 июн — РИА Новости. Греческая ультраправая партия "Золотая заря" опровергла заявление спикера парламента страны Никоса Вуциса о планах штурмовых отрядов партии захватить парламент Греции.

В субботу возле парламента прошёл митинг, и несколько десятков человек пытались прорваться на территорию. Полиция и охрана парламента применили слезоточивый газ для пресечения беспорядков.

Вуцис заявил парламентским корреспондентам, что штурмовики "Золотой зари" готовили нападение на парламент, и с этим связаны попытки вторжения демонстрантов во время обсуждения вотума недоверия правительству.

"Все, что говорит Вуцис, это ложь и клевета, и он будет призван дать ответ перед правосудием, которое должно быть выше любой политической власти. Не было организованного плана нападения, и не было "штурмовых батальонов" "Золотой зари". Были простые демонстранты, в том числе семьи с детьми, державшие греческие флаги",- говорится в заявлении пресс-службы партии.

"Золотая заря" заявила также, что "штурмовые батальоны" существуют только в фантазии Вуциса.

Между тем о наличии штурмовых отрядов у ультраправой партии стало известно ещё в 2013 году, в ходе расследования громкого политического убийства — члены "Золотой зари" убили музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса. Общественность требовала признать "Хриси авги" преступной организацией.

Партию "Золотая заря" ("Хриси авги") в Греции называют неонацистской. В пятницу ее депутат Константинос Барбарусис во время обсуждения вопроса о недоверии правительству с трибуны парламента призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать руководство страны — президента, премьера и министра обороны, чтобы оно не подписало соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония. Руководство партии немедленно исключило депутата из фракции, которая аплодировала ему во время выступления.

Против депутата возбуждено уголовное дело. Арестовать его пока не удалось, депутат скрылся.