Греческие ультраправые опровергли сообщения о планах захвата парламента

АФИНЫ, 17 июн — РИА Новости. Греческая ультраправая партия "Золотая заря" опровергла заявление спикера парламента страны Никоса Вуциса о планах штурмовых отрядов партии захватить парламент Греции.
Вуцис заявил парламентским корреспондентам, что штурмовики "Золотой зари" готовили нападение на парламент, и с этим связаны попытки вторжения демонстрантов во время обсуждения вотума недоверия правительству.
"Все, что говорит Вуцис, это ложь и клевета, и он будет призван дать ответ перед правосудием, которое должно быть выше любой политической власти. Не было организованного плана нападения, и не было "штурмовых батальонов" "Золотой зари". Были простые демонстранты, в том числе семьи с детьми, державшие греческие флаги",- говорится в заявлении пресс-службы партии.
"Золотая заря" заявила также, что "штурмовые батальоны" существуют только в фантазии Вуциса.
Между тем о наличии штурмовых отрядов у ультраправой партии стало известно ещё в 2013 году, в ходе расследования громкого политического убийства — члены "Золотой зари" убили музыканта-антифашиста Павлоса Фиссаса. Общественность требовала признать "Хриси авги" преступной организацией.
Против депутата возбуждено уголовное дело. Арестовать его пока не удалось, депутат скрылся.