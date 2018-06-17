В Германии при крушении воздушного шара пострадали шесть человек

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Шесть человек пострадали при крушении воздушного шара недалеко от города Варендорф на западе Германии, сообщает городская полиция.

Инцидент произошел в субботу в 20.55 по местному времени (21.55 мск), когда шел проливной дождь. Сильный порыв ветра подхватил шар, после чего он упал на поле с высоты 10 метров.

"В корзине шара находились шесть человек, трое из которых получили серьезные ранения, трое других – легкие травмы. Один человек был доставлен в больницу на вертолете спасательной службы", — говорится в сообщении полиции.

Точные обстоятельства и причины аварии выясняются.