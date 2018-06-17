Глава МВД Германии заявил, что не может работать с Меркель‍, пишут СМИ

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Глава МВД Германии, лидер партии "Христианско-социальный союз" (ХСС) Хорст Зеехофер заявил, что больше не может работать с Ангелой Меркель, пишет газета Welt am Sonntag.

"Я больше не могу работать с этой женщиной", — приводит газета слова политика.

По данным немецкой газеты, Зеехофер 14 июня на совещании с членами правительства ХСС дважды произнес эту фразу. На последующем заседании всех представителей партии глава МВД этого уже не говорил.

Конфликт в Бундестаге между партиями ХСС и "Христианско-демократическим союзом" (ХДС) Ангелы Меркель продолжает обостряться. Как отмечает Welt am Sonntag, отношения между партиями сейчас пропитаны "недоверием и взаимными обвинениями".

Причина — миграционная политика федерального канцлера. Зеехофер требует, чтобы пограничники не пускали в Германию беженцев, уже зарегистрированных в какой-либо стране Евросоюза. Меркель считает, что это противоречит европейским нормам предоставления убежища.

СМИ отмечают, что разногласия между Меркель и Зеехофером могут привести к развалу правительственной коалиции федерального канцлера.