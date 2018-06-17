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"Марш равенства" в Киеве продлился около 20 минут

12:2417.06.2018
(обновлено: 12:59 17.06.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции и противники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве. 17 июня 2018Сотрудники полиции и противники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве. 17 июня 2018
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. "Марш равенства" прошел в центре Киева без происшествий, в нем приняли участие 3,5 тысячи человек, сообщили руководители киевской полиции на брифинге.

По информации украинских СМИ, акция продлилась около 20 минут.

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© РИА Новости / Артем Житенев
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"Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества состоялся в центре Киева в воскресенье. Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова попросила полицию и киевское руководство обеспечить порядок в ходе мероприятия.

"Прошло все спокойно, от участников "Марша равенства" на эту минуту информации о пострадавших или каких-то чрезвычайных ситуациях не поступало", — сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал на брифинге, что в марше приняли участие 3,5 тысячи человек.

"У нас по информации приняло участие 3,5 тысячи участников "КиевПрайд", обеспечили правопорядок 2,5 тысячи полицейских непосредственно при проведении этого марша, остальные полицейские и нацгвардейцы обеспечивали порядок по всем районам Киева", — сказал Яровой.

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Правоохранители напомнили, что стычка противников марша и полиции произошли только рано утром, еще до начала марша. По словам Крищенко, в ходе стычек были задержаны в целом 57 человек, большую часть из них уже отпустили, пострадали пять полицейских, которые получили ожоги глаз от слезоточивого газа. Правоохранители также рассказали, что из числа задержанных утром пострадали шесть человек.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.

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Коста-Рика
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