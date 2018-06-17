"Марш равенства" в Киеве продлился около 20 минут

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. "Марш равенства" прошел в центре Киева без происшествий, в нем приняли участие 3,5 тысячи человек, сообщили руководители киевской полиции на брифинге.
По информации украинских СМИ, акция продлилась около 20 минут.
"Прошло все спокойно, от участников "Марша равенства" на эту минуту информации о пострадавших или каких-то чрезвычайных ситуациях не поступало", — сказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой рассказал на брифинге, что в марше приняли участие 3,5 тысячи человек.
"У нас по информации приняло участие 3,5 тысячи участников "КиевПрайд", обеспечили правопорядок 2,5 тысячи полицейских непосредственно при проведении этого марша, остальные полицейские и нацгвардейцы обеспечивали порядок по всем районам Киева", — сказал Яровой.
Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.