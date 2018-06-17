Супруга принца Камбоджи погибла в ДТП

Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его супруга Оук Пхалла. Архивное фото

Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его супруга Оук Пхалла. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Супруга принца Камбоджи Оук Пхалла скончалась в результате ДТП на юге страны, ее муж Нородом Ранарит госпитализирован, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

Авария произошла около 9:00 по местному времени (около 5:00 мск) в провинции Кампонгсаом. По предварительным данным, в автомобиль принца врезалось такси, следовавшее по встречной полосе. Пять его пассажиров получили ранения.

"Супруга принца скончалась в 12:23 (местного времени, 08:23 мск) из-за тяжелых ранений", — заявил представитель полиции провинции Чун Нарин, чьи слова приводит агентство.

Fresh News reported that Ranariddh's wife has passed away and the prince is on a helicopter to #PhnomPenh for treatment. #Cambodia pic.twitter.com/W6mGxCEwyv — Sengkong Bun (@sengkong_bun) 17 июня 2018 г.

По его словам, 74-летнего принца доставили в больницу Пномпеня.

Это не первая авария с автомобилем королевской семьи Камбоджи. В 2015 году в кортеж принца врезался самосвал, шесть человек пострадали.