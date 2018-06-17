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Афины и Скопье подписали соглашение о переименовании Республики Македонии

11:4517.06.2018
(обновлено: 12:41 17.06.2018)
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© REUTERS / Alkis KonstantinidisПремьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев на церемонии подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018Премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев на церемонии подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018
© REUTERS / Alkis Konstantinidis

АФИНЫ/БЕЛГРАД, 17 июн — РИА Новости. Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в воскресенье соглашение о новом конституционном названии Македонии. Подпись под соглашением поставил также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица, выступивший посредником на переговорах.

Палатка у озера

Подписание соглашения присутствующие встретили аплодисментами и криками "Браво!".

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Оскопление" Скопье. Македония ради Запада станет севером
Церемонию, начавшуюся с опозданием на 40 минут, транслировало в прямом эфире Греческое общественное телевидение ERT.

Договор называют историческим — он завершает многолетний спор между двумя странами на Балканах и открывает Скопье дверь для вступления в НАТО и Евросоюз. Соглашение открывает новую эпоху в отношениях двух стран.

Церемония подписания прошла в посёлке Псарадес в районе озёр Преспа, на границе двух стран, в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. На церемонии также присутствовали заместитель генерального секретаря ООН Розмари Ди Карло, высокопоставленные европейские чиновники — Глава европейской дипломатии Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

© REUTERS / Alkis KonstantinidisПремьер-министр Македонии Зоран Заев вручает галстук своему греческому коллеге Алексису Ципрасу на церемонии подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Премьер-министр Македонии Зоран Заев вручает галстук своему греческому коллеге Алексису Ципрасу на церемонии подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018

Церемония прошла в большой палатке, установленной на берегу озера.

Прибывшего первым греческого министра иностранных дел Котзиаса журналисты и европейские чиновники встретили аплодисментами.

Европейские чиновники бурно аплодировали и премьерам двух стран, овации продолжались более минуты.

Нынешнее закреплённое в конституции название — Республика Македония, по мнению греков, отражает политику ирредентизма и соседнюю республику путают с греческой областью Македония.

Участник митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. 13 июня 2018
© AFP 2018 / Robert Atanasovski
Президента Македонии обвинили в нежелании помочь вступлению в ЕС и НАТО
Согласно соглашению, страна будет называться Республика Северная Македония.

После подписания делегации отправились на катерах в Отешево на македонскую территорию, где состоится обед. Журналисты, освещавшие церемонию подписания в Псарадесе, не смогут поехать в Отешево — здесь будут работать только фотографы и видеооператоры.

"Встреча с историей"

Перед подписанием с приветствием выступили премьер-министры двух стран.

Ципрас заявил, что церемония подписания — это "встреча с историей".

"Здесь нет победивших или проигравших", — сказал Ципрас, отметив, что он обращается не только к народам двух стран, но и всех Балкан.

По его словам, сделан исторический шаг, страны открывают новую эпоху стабильности, благосостояния, безопасности, устанавливают отношения дружбы, мира и сотрудничества не только между собой, но и для всех Балкан.

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фото
© AP Photo / Boris Grdanoski
Оппозиция Македонии призвала выступить против договора с Грецией
Ципрас поблагодарил спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица за многолетние усилия по разрешению спора.

Премьер Греции назвал взаимовыгодным соглашение. "Все человечество нуждается в таких примерах", — сказал Ципрас.

Премьер сказал, что он является поклонником балканской музыки.

"Сейчас начинается новая песня в отношениях двух стран", — отметил Ципрас.

Со своей стороны Заев заявил, что соглашение имеет стратегическое значение.

"Мы положили конец многолетним разногласиям",- сказал он.

"Соглашение устанавливает доверие между двумя странами, их гражданами. Мы устанавливаем дружбу между двумя странами. Мы партнёры и союзники. В регионе создаётся новая действительность", — сказал Заев.

По его словам, договор пойдёт на пользу и экономическим, торговым отношениям двух стран.

Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония
© Fotolia / saiko3p
Политолог о переименовании Македонии: важно не само название республики
Заев заявил, что греки и население его страны выступают против национализма.

"Наши страны должны смотреть в будущее", — сказал премьер. Он признал, что достижение договоренности было нелёгким, и поблагодарил Нимица, а также Евросоюз и всех, кто внёс вклад в соглашение.

После подписания Заев снял свой галстук и подарил его Ципрасу — греческий премьер ранее обещал, что начнёт носить галстуки, когда ему удастся уменьшить госдолг Греции.

Договор

Согласно 20-страничному документу, официальным названием БЮРМ станет "Республика Северная Македония", которое будет употребляться erga omnes (во всех случаях – ред.). Гражданство страны будет указываться как "македонское/гражданин Республики Северная Македония", а официальный язык сохранит название "македонский".

После подписания соглашение должно быть отправлено на ратификацию македонскому Собранию (парламенту). После утверждения парламентариями договора Греция должна официально запросить ЕС и НАТО начать процесс вступления Скопье в организации.

© REUTERS / Alkis KonstantinidisМинистры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров во время церемонии подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров во время церемонии подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии. 17 июня 2018

Проведение властями в Скопье референдума не является обязательным условием, но в случае проведения его результат также важен для исполнения соглашения.

Обязательным условием является внесение соответствующих изменений в конституцию БЮРМ. Поправки должны быть приняты депутатами и утверждены до конца 2018 года, после чего договор вступит в силу.

Жители Скопье с флагами Македонии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Военный эксперт: Македонию еще долго будут дразнить натовской "морковкой"

Отведено время на переделку названий госструктур, официальной атрибутики и документации Скопье.

К моменту принятия поправок и успешного референдума, если будет принято решение о его проведении, Афины должны успеть провести ратификацию соглашения в греческом парламенте.

По окончанию ратификации и внесения поправок в конституцию стороны оповещают международные организации, страны-члены ООН о вступлении договора в силу, после чего в международных отношениях будет использоваться только новое название страны.

Дополнительно оговаривается, что македонские власти должны провести ревизию памятников и других объектов наследия, которые отсылают к греческой культуре и указать их принадлежность к ней.

Депутат парламента Греции призывает к военному перевороту. 15 июня 2018
© Кадр видеотрансляции парламентского ТВ Греции
Ультраправый депутат призвал армию Греции совершить военный переворот
Афины и Скопье также утверждают существующие между ними границы как международные и обязуются не поддерживать и не допускать недружественной деятельности в отношении соседнего государства.

Путь в НАТО

Историческое событие вызвало огромный интерес — аккредитовались около 170 журналистов, видеооператоров, техников, в том числе из Болгарии и Сербии.

Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония".

Спор между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, с момента распада Югославии, мешает приему страны в НАТО и Евросоюз. В связи со стремлением Североатлантического альянса уже в июле принять в свои ряды Скопье, переговоры активизировались в последние месяцы.

Постпред России при Европейском союзе Владимир Чижов. 15 июня 2018
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Чижов: трудно назвать выгоды Македонии и НАТО от вступления страны в альянс
Стороны торопились завершить переговоры к саммиту ЕС 28 июня и саммиту НАТО 11-12 июля.

Если Скопье не внесёт изменения в конституцию, касающиеся наименования и ссылок, которые могут быть истолкованы как ирредентистские, приглашение вступить в НАТО аннулируется и переговоры о присоединении к Евросоюзу не инициируются.

При этом как в Греции, так и в бывшей югославской республике есть множество противников соглашения. Они обвиняют правительства своих стран в предательстве национальных интересов. Накануне вечером в парламенте Греции по требованию оппозиции прошло голосование о недоверии правительству Ципраса, однако оппозиционеры не смогли отправить в отставку кабинет — "за" проголосовали 127 депутатов 300-местном парламенте.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
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