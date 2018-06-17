В Киеве на "Марше равенства" задержали 56 человек

Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве. Архивное фото

Представитель ЛГБТ-сообщества во время гей-парада в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Полиция задержала 56 противников "Марша равенства", которые пытались помешать мероприятию и устроили стычки с правоохранителями, еще пять полицейских пострадали, сообщается на сайте национальной полиции Украины.

"Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества проходит в центре Киева в воскресенье. Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова попросила полицию и киевское руководство обеспечить порядок в ходе мероприятия.

"В настоящее время в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений в общем доставили 56 человек", — говорится в сообщении.

Как поясняет полиция, с субботы из-за акции действуют усиленные меры безопасности.

По данным правоохранителей, в воскресенье рано утром более 150 человек вышли на перекресток улиц в центре города и перекрыли дорогу на маршруте марша. Сообщается, что с ними общалась полиция, однако они отказались освободить дорогу.

"В результате, чтобы избежать провокаций и возможных столкновений, стражи порядка оттеснили их с дороги. При этом нескольких мужчин, которые сопротивлялись и применяли в сторону правоохранителей газовые баллончики, задержали", — говорится в сообщении.

По информации полиции, в результате этих столкновений были задержаны 28 человек, пять правоохранителей пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Позже поступила информация, что у отеля "Опера" происходит столкновение между активистами и участниками марша. Правоохранители задержали около 20 человек, добавили в ведомстве.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.