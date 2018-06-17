Принц Камбоджи и его супруга пострадали в ДТП

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Принц Камбоджи Нородом Ранарит и его супруга Оук Пхалла получили ранения в результате аварии с их автомобилем в провинции Кампонгсаом на юге страны, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

"И принц, и его жена получили ранения в результате аварии. Принц получил травмы головы и ног, но не серьезные", — сообщил агентству представитель полиции провинции Чун Нарин. По его словам, супруга принца серьезно пострадала в ДТП.

Это не первая авария с участием автомобиля королевской семьи Камбоджи. В 2015 году в кортеж камбоджийского принца врезался самосвал, шесть человек получили ранения.