Израильские военные пресекли попытку устроить пожар в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн — РИА Новости. Израильская авиация нанесла в секторе Газа удар по автомобилю командира одной из палестинских ячеек, которые запускают горящих воздушных змеев в попытке вызвать пожары на противоположной стороне границы, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о пострадавших не поступало, однако бомбардировка продемонстрировала ужесточение реакции израильтян на новую угрозу.

"Минувшей ночью Армия обороны Израиля атаковала с воздуха транспортное средство, принадлежащее одному из лидеров ячеек, которые запускают зажигательные и взрывные воздушные шары и змеи в северной части сектора Газа", — сказано в пресс-релизе.

Змеев, с которыми приходится бороться военным, палестинцы делают из палок и целлофана, подвешивая к хвосту горящую тряпку, пропитанную в солярке. Когда тлеющий в воздухе аппарат достигает израильской стороны, они перерезают трос, и он падает вниз, вызывая пожары. В последнее время с теми же целями все чаще используются воздушные шарики, наполненные гелием.

Новая угроза появилась с началом многотысячных палестинских протестов, которые с конца марта идут вдоль границ сектора Газа с Израилем, перерастая в столкновения с военными. Протесты уже унесли жизни более 120 человек. Несмотря на свою примитивность, приспособления палестинцев причинили ущерб на миллионы долларов, спалив обширные сельскохозяйственные и лесные площади.

"Армия обороны Израиля продолжит действовать с растущей интенсивностью против этих актов террора столько, сколько потребуется, и используя разнообразный инструментарий", — предупредили военные.

Израильтяне уже приспособили беспилотники для перехвата палестинских змеев и регулярно открывают предупредительный огонь с воздуха по районам их запуска. Ответственность за все агрессивные действия из сектора Газа армия возлагает на правящее там исламистское движение ХАМАС.