ТОКИО, 17 июн — РИА Новости. Япония передала России свое сожаление в связи с намеченными на 18-21 июня ракетными учениями на острове Итуруп, сообщила газета "Иомиури" со ссылкой на источники.

Российская сторона 14 июня уведомила японскую службу безопасности на море, которая выполняет в том числе и функции пограничной службы, о планах провести ракетные учения в районе острова Итуруп. В ответ на это Япония через свое посольство в Москве 15 июня передало российскому министерству иностранных дел, что это "противоречит позиции Японии и вызывает сожаление", пишет издание. МИД РФ в ответ заявил, что это внутреннее дело России. Служба безопасности на море призвала к осторожности морские суда, находящиеся в этом районе.

Газета предполагает, что в учениях могут быть задействованы комплексы "Бастион", размещенные на Итурупе в 2016 году.

Береговые ракетные комплексы (БРК) "Бал" на острове Кунашир и "Бастион" на острове Итуруп были размещены за две недели до визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.