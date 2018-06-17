В Греции рассказали о планах ультраправых напасть на парламент

АФИНЫ, 17 июн — РИА Новости. Спикер парламента Греции Никос Вуцис заявил парламентским корреспондентам, что штурмовые отряды ультраправой партии "Золотая заря" готовили нападение на парламент, и с этим связаны попытки вторжения демонстрантов во время обсуждения вотума недоверия правительству, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

С журналистами Вуцис говорил поздно вечером в субботу после завершения голосования.

Партию "Золотая заря" ("Хриси авги") в Греции называют неонацистской. В пятницу депутат Константинос Барбарусис во время обсуждения вопроса о недоверии правительству с трибуны парламента призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать руководство страны — президента, премьера и министра обороны, чтобы оно не подписало соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония. Руководство партии немедленно исключило депутата из фракции, которая аплодировала ему во время выступления, министр обороны подал заявление в прокуратуру, и против депутата возбуждено уголовное дело. Арестовать его пока не удалось, депутат скрылся. В субботу возле парламента прошёл митинг, и несколько десятков человек пытались прорваться на территорию парламента. Полиция и охрана парламента применили слезоточивый газ для пресечения беспорядков.

"Согласно источникам в парламенте, о плане нападения партиям стало известно с прошлого четверга, и поэтому руководство попыталось не затягивать обсуждение вопроса о недоверии до полуночи. По словам источников, планировались инциденты с участием штурмовых отрядов на протяжении всех трех дней обсуждения в парламенте. Те же источники отмечают, что речь Барбарусис зачитывал по тексту и члены фракции пришли в зал во время его выступления", — пишет агентство.

По мнению его собеседников, если бы парламент быстро не отреагировал на беспрецедентное выступление депутата, то, возможно, инцидентов было бы больше.

Те же источники сообщили, что этот план включал публикацию мобильных телефонов депутатов, которым последние сутки поступали многочисленные анонимные звонки. Телефоны были опубликованы, в частности, в газете "Макелио", журналист которой арестован за призыв расстрелять президента, премьер-министра и главу МИД из-за соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония (БЮРМ).

"Парламентские источники не исключали возможность обострения напряженности в нашей стране, а также в БЮРМ в ближайшем будущем", — пишет Афинское агентство новостей АМНА.

Сама "Золотая заря" накануне вечером сообщала, что члены партии участвуют в митинге возле парламента.

Как сообщает издание Iefimerida, спикер парламента Вуцис сказал, что парламент был в "осаде" ультраправых элементов целых три часа, и возле всех входов здания происходили нападения с использованием камней, железных прутьев и дубинок.

"По словам спикера, антидемократический бред Барбарусиса должен был спровоцировать насильственные инциденты",- пишет издание.