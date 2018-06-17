Горсовет Тернополя рекомендовал торговцам не продавать трусы по праздникам

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Тернопольский городской совет будет рекомендовать предпринимателям не торговать бельем в религиозные праздники, передает УНИАН.

За соответствующее предложение депутата Владимира Гринды проголосовали 25 из 40 депутатов, 15 воздержались.

Гринда рассказал, что в религиозный праздник стал свидетелем того, как на рынке на улице Пятнадцатого Апреля (день освобождения Тернополя от немецко-фашистских захватчиков — Прим.ред.) торговали трусами. Депутат убежден, что это неприемлемо с точки зрения морали, поэтому предложил "запретить торговать трусами на Троицу, а также на Пасху и на Рождество".

Городской глава Сергей Надал предложение переформулировал как "дать поручение управлению торговли рекомендовать учреждениям торговли урегулировать торговлю во время религиозных праздников", после чего оно набрало необходимое количество голосов.