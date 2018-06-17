Генсек ООН призвал не допустить срыва мирного урегулирования в Афганистане

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Афганистане не допустить срыва мирного урегулирования.

Ранее в афганской провинции Нангархар, где в субботу талибы* и местные жители отмечали праздник Ураза-Байрам, прогремел взрыв. Погибли 26 человек, более 50 пострадали.

"Генеральный секретарь призывает стороны не позволить возобладать тем, кто пытается сорвать попытки мирного урегулирования, и осуждает сегодняшнюю атаку в восточной провинции Нангархар… Он выражает соболезнования семьям жертв и желает пострадавшим скорейшего выздоровления", — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ООН.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.

* Запрещенная в России террористическая организация