В ДНР заявили об испытании ВСУ американской системы разведки

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украинские силовики в Донбассе применили комплекс американской разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на начальника пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова.

По его словам, силовики в очередной раз обстреляли населенный пункт Зайцево. При этом были проведены "испытания переданного представителями США комплекса разведывательно-сигнализационной аппаратуры "Рембасс-2", добавил Безсонов.

В результате обстрела получила ранения мирная жительница 1937 года рождения.

Отмечается, что разведывательно-сигнализационная аппаратура "Рембасс-2" была принята на вооружение в США в конце 1990-х годов.

Система предназначена для быстрого и надежного обнаружения скрытно передвигающегося объекта, а также определения его положения. Комплекс позволяет распознать человеческую фигуру на расстоянии до 75 метров, а вооружение и военную технику на расстоянии до 350 метров.