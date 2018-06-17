В Сети обсуждают поступок кондуктора, выбросившего хаски из поезда

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В пригороде Вильнюса кондуктор выкинул из поезда потерявшуюся собаку, сообщила организация по спасению бездомных животных "Вишневый сад" в Facebook.

"В Лянтварисе жестокий кондуктор поезда силой вытолкал из поезда и оставил на произвол судьбы, без возможности найти свой дом, собаку", — написали сотрудники организации.

"Вишневому саду" об инциденте сообщила свидетельница, которая увидела, как собака оказалась на перроне. Как сообщает Sputnik Литва, через полчаса после публикации организации в Facebook с ней связался представитель Литовских железных дорог (ЛЖД), который осудил плохое обращение с животными и добавил, что такое происшествие случилось впервые.

Поступок кондуктора возмутил пользователей Сети. Так, одна из комментаторов Agnė Ven, вероятно, покинувшая Литву, заявила о нежелании возвращаться в страну, где так поступают.

Также юзеры посчитали, что в будущем дело дойдет до того, что выбрасывать будут и маленьких детей, если у них не окажется билета.

"В следующий раз ребенка выбросит, потому что ехал без билета. Я уже не понимаю, что делается с людьми в Литве. Мешал тот пес или что?" — написал Nerijus Gerulskis.

"Не понимаю, ни война, ни чума, а люди как звери…" — посетовала Rimante Randiene

Однако некоторые пользователи встали на сторону сотрудника ЛЖД, обратив внимание на то, что собака бегала в поезде без хозяина и намордника.

"Заголовок "В поезде без хозяев ехавший пес искусал несколько детей" точно всем бы понравился", — сыронизировал Ignas Galuškinas.

Собаку доставили в Вильнюс, где ее проверили ветеринары. У животного был микрочип с информацией о владельцах, которые приехали в "Вишневый сад" еще до того, как с ними связались, и рассказали, что пес пропал вечером в четверг.