В Европе представили новый средний боевой танк MMBT

Презентация новой военной техники и оборудования на международной выставке вооружений EUROSATORY в Париже. Архивное фото

Презентация новой военной техники и оборудования на международной выставке вооружений EUROSATORY в Париже. Архивное фото

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Европейская компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) разработала новый средний боевой танк ASCOD MMBT (Medium Main Battle Tank), который был представлен на выставке Eurosatory 2018 во Франции.

Масса боевой машины составляет 42 тонны, на нем установленная современная башня HITFACT. Танк MMBT вооружен 120-миллиметровым гладкоствольным орудием, двумя пулеметами калибра 7,62 миллиметра и одним 12,7-миллиметровым дистанционно управляемым пулеметом, который установлен на крыше башни.

Основная пушка интегрирована с современной системой управления огнем, позволяющей эффективно поражать цели днем и ночью в любых метеоусловиях. Танк также оснастили тепловизором и лазерным дальномером.

По словам представителя компании GDELS Мануэля Серрано, относительно небольшая масса машины делает ее привлекательной для покупателей с Дальнего Востока. Он полагает, что в условиях Азии такая техника будет более пригодной, чем обычные основные боевые танки (ОБТ), которые зачастую весят больше 60 тонн.

Среди главных качеств танка Серрано отметил мобильность, позволяющую перевозить боевую машину на борту различных военно-транспортных самолетов. Кроме того, согласно расчетам, эксплуатация MMBT обойдется дешевле, чем эксплуатация "классических" ОБТ.

Выставка Eurosatory 2018 является крупнейшей в мире выставкой военной техники для Сухопутных сил, она проходила с 11 по 15 июня в парижском пригороде Вильпент.