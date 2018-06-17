СМИ: Меркель хочет провести саммит по миграционному кризису со странами ЕС

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести чрезвычайный саммит по миграционному кризису со странами Евросоюза, пишет издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах нескольких государств ЕС.

Отмечается, что Меркель хочет обсудить проблему беженцев в Европе с Грецией, Италией и Австрией.

"Решение еще не принято, мы находимся на стадии планирования. В настоящий момент также неясно, когда состоится чрезвычайный саммит", — заявил источник в правительстве Италии.

Однако, как сообщает издание, встреча может состояться уже на следующих выходных.