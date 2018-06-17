Папа Римский сравнил аборты с преступлениями нацистов

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Папа Римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии, пишет газета Chicago Tribune.

"В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках", — заявил Франциск на Семейном форуме в Италии.

Таким образом, глава Католической церкви высказался против и предродовых тестов, которые зачастую приводят к тому, что родители прекращают беременность после обнаружения у плода неверного развития или генетических нарушений.

На форуме Папа Римский также призвал принимать детей такими, какими "Бог их нам дает".

На настоящий момент запрета абортов добиваются деятели многих конфессий, особенно жесткую позицию занимают католические священники. В двух государствах Европы — Ватикане и Мальте — аборты запрещены полностью.

Евгеника — учение о селекции применительно к человеку, а также о путях улучшения его наследственных свойств. Зародилась в Англии в XIX веке, наибольшую популярность имела в первые десятилетия XX века. В послевоенный период евгеника стала рассматриваться как теоретическая основа преступлений нацизма, таких как практика расовой гигиены, эксперименты нацистов над людьми и уничтожение "нежелательных" социальных групп.