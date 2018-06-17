Опрос показал уровень доверия американцев Трампу и Трюдо

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американцы больше доверяют премьер-министру Канады Джастину Трюдо, чем собственному президенту Дональду Трампу, который критикует Канаду за "несправедливое" отношение к американским производителям.
Согласно опросу Global News/Ipsos, 57% респондентов в США поддерживают в этом споре Трюдо, а Трамп заручился поддержкой лишь 37% опрошенных. Остальные затруднились ответить.
В опросе участвовали 1005 американцев, он проводился 12-14 июня. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,5 процентных пункта.