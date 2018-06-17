Опрос показал уровень доверия американцев Трампу и Трюдо

ВАШИНГТОН, 17 июн — РИА Новости. Американцы больше доверяют премьер-министру Канады Джастину Трюдо, чем собственному президенту Дональду Трампу, который критикует Канаду за "несправедливое" отношение к американским производителям.

Трамп ранее ввел заградительные пошлины на алюминий и сталь, в том числе и против ближайшего торгового партнера — Канады. Трамп также пригрозил выйти из зоны свободной торговли НАФТА, куда входят США, Канада и Мексика. Наконец, Трамп на прошлой неделе неоднократно критиковал Трюдо в резкой форме до, во время и после саммита "большой семерки".

Согласно опросу Global News/Ipsos, 57% респондентов в США поддерживают в этом споре Трюдо, а Трамп заручился поддержкой лишь 37% опрошенных. Остальные затруднились ответить.

В опросе участвовали 1005 американцев, он проводился 12-14 июня. Статистическая погрешность опроса — плюс-минус 3,5 процентных пункта.