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В мире

Голова в Арктике, хвост в Антарктике: так ли страшен китайский дракон?

08:0017.06.2018
(обновлено: 08:10 17.06.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСкульптура дракона в Пекине. Архивное фотоСкульптура дракона в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Вьетнам охвачен протестами — люди выступают против создания свободных экономических зон, опасаясь засилья китайского бизнеса. Китай скупает предприятия и недвижимость в Азии, земли в Латинской Америке, природные ресурсы в Африке, инвестирует миллиарды в Европу, осваивает даже Северный и Южный полюсы. Все больше стран готовы торговать с Поднебесной за ее национальную валюту, и юань потихоньку теснит доллар. Китайская экспансия пугает многих. Что несет миру растущая экономика крупнейшей страны планеты — в материале РИА Новости.

Контейнеровоз Glory китайской компании Cosco. Архивное фото
© AP Photo / Ben Margot
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Чего боятся вьетнамцы

Беспорядки начались в середине мая с погромов китайских предприятий. Толпы врывались в офисы компаний, грабили, поджигали, набрасывались на сотрудников. Пострадали и туристы из Китая. Из туристического центра Нячанг протесты распространились по всей стране, включая столицу — Ханой.

Бурное недовольство вызвал принятый во Вьетнаме закон о специальных экономических зонах, которые предполагается организовать в провинциях Куангнинь и Кханьхоа и на острове Фукуок. Там не только вводится льготный налоговый режим для бизнесменов, но и предоставляется возможность иностранным предпринимателям взять недвижимость в аренду на 99 лет. Хотя института частной собственности на землю в стране нет, государство периодически отбирает у граждан наделы и перераспределяет их. Вьетнамцы возмутились тем, что иностранцы получат больше прав на землю. Особенно они опасаются засилья китайцев.

В этих беспорядках некоторые наблюдатели усматривают признаки "цветной революции". Президент Российско-китайского центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев считает, что дело в глобальной конкурентной борьбе за рынки сбыта и сферы влияния.

"В том, как быстро распространились протесты и какой ожесточенный характер они приняли, чувствуется умелая организация и щедрое финансирование. "Коллективный Запад" жутко боится усиления влияния Китая, в котором видит угрозу своей политике глобализации", — говорит Санакоев.

© AFP 2018 / StringerПоследствия беспорядков в провинции Биньтхуан, Вьетнам
© AFP 2018 / Stringer
Последствия беспорядков в провинции Биньтхуан, Вьетнам

То, что рост китайской экономики сопровождается расширением ее географии, сомнений ни у кого не вызывает. Но одни называют это естественным процессом, другие — экспансией, угрожающей существующему миропорядку.

И Европа, и Азия

Китайский бизнес шаг за шагом завоевывает Европу. С 2010 года прямые китайские инвестиции в страны ЕС перевалили за 100 миллиардов евро. Около 60 процентов этих средств поступило в наиболее развитые страны — Великобританию, Германию и Францию. Китайский бизнес не жалеет денег на приобретение инфраструктурных объектов — воздушных и морских гаваней, грузовых терминалов, не пренебрегает и крупными промышленными предприятиями. К примеру, десятая доля крупнейшего лондонского аэропорта Хитроу принадлежит китайскому суверенному фонду China Investment Corporation, а контрольным пакетом афинского морского порта Пирей владеет COSCO Shipping, входящая в группу китайских и гонконгских компаний COSCO Group Ltd. В той же Греции китайской компании принадлежит более 50 процентов акций Национальной энергетической корпорации, а в Швейцарии — крупнейший агрохимический концерн Sygente. Список можно продолжать долго.

Эта активность распространяется и на менее состоятельных членов Евросоюза — страны Центральной и Восточной Европы, где инвестиции Китая за тот же период выросли вдвое. На состоявшемся полгода назад в Будапеште саммите правительств государств Европы и Китая в формате "16+1" глава Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин намерен в ближайшее время вложить в развитие этого региона один миллиард долларов.

Государственные флаги КНР и Гонконга. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Европа — важное, но не единственное направление распространения китайского бизнеса по планете. Его позиции продолжают укрепляться в Азии, об этом, к примеру, говорит то, что влиятельный в Японии Азиатский банк развития (АБР), который долгое время соперничал с китайским Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), сообщил о намерении сотрудничать, поскольку отныне видит в АБИИ не конкурента, а партнера. По словам декана Института мировой экономики и развития Китайского института международных проблем Цзяна Юэчуня, это свидетельствует о перемене в отношении Токио к проекту КНР "Один пояс, один путь".

"Раньше США и Япония негативно воспринимали китайскую инициативу, вплоть до ее отрицания. Но в последнее время японский премьер Синдзо Абэ многократно высказывался в поддержку этого проекта, выражал готовность развивать сотрудничество", — утверждает китайский ученый.

Эксперты отмечают, что в состав учредителей АБИИ вошла Индия, также выступавшая против концепции "Один пояс, один путь".

От экватора до полюсов

Скоро могут начаться переговоры о создании зоны свободной торговли между Китаем и Южной Америкой. Это вполне ожидаемо и предопределено крепнущими торгово-экономическими связями, полагает эксперт Центра финансовых исследований Китайского народного университета Бянь Юнцзу.

"Китай вложил крупные инвестиции в добычу полезных ископаемых, инфраструктуру, сельское хозяйство, другие экономические сферы Южной Америки. Скупает минеральное сырье и продукцию. Экспортирует электронику и промышленную продукцию. Взаимная дополняемость экономик очень плотная, объемы торговли неизменно увеличиваются", — говорит китайский специалист.

Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
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В то же время в Латинской Америке, куда Китай пришел давно и действует там очень успешно (например, строит в Венесуэле целые города), наметилась принципиально новая тенденция: в торговле с Пекином начинают постепенно переходить к расчетам в юанях. Свою зависимость от США из-за традиционной долларизации экономик эти страны пытаются преодолеть, заключая с Китаем своповые валютные соглашения. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества — строительство железной дороги, которая свяжет Атлантический и Тихий океаны, а также взаимодействие на высоком уровне в сельском хозяйстве и промышленности — в частности, в авиастроении.

Все больше тяготеют к юаню и африканские государства. Ряд стран Восточной и Южной Африки рассматривают китайскую денежную единицу в качестве резервной валюты. Только за 2016 год, по данным SWIFT, объем платежей, номинированных в юанях, в Южной Африке вырос на 65 процентов. Это следствие резкого увеличения экономического присутствия на континенте — объемы китайских инвестиций в африканскую энергетику сейчас больше, чем в ту же отрасль Южной Азии.

"В некоторых африканских странах ощущается дефицит доллара. Поэтому выбор юаня — вполне логичная и своевременная мера. Юань — очень стабильная валюта, способная обеспечить поддержку и безопасность хоть в торговых расчетах, хоть в финансовых инвестициях или создании резервов", — считает Лю Ин, научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" Китайского народного университета.

Таким образом, на планете практически не остается мест, куда еще не явился Китай, — со своими деньгами, товарами, технологиями. В том числе и мест необитаемых: вместе с Россией китайцы осваивают Арктику, готовятся спустить на воду второй большой ледокол "Снежный дракон — 2". Еще Пекин поддерживает работу трех антарктических полярных станций, собирается установить там два мощных телескопа и построить первый на шестом континенте аэродром.

CC BY-SA 3.0 / Timo Palo / Вид с ледокола "Снежный дракон" (Xue Long) на лагерь на дрейфующей льдине
CC BY-SA 3.0 / Timo Palo /
Вид с ледокола "Снежный дракон" (Xue Long) на лагерь на дрейфующей льдине

Дракон добрый или злой?

Экспансией Китая недовольны не только во Вьетнаме. В прошлом году китайские инвестиции в экономику Австралии сократились на одиннадцать процентов. Причина — политические осложнения, вызванные заявлениями австралийского премьера Малкольма Тернбулла о вмешательстве КНР во внутренние дела, работу СМИ и образовательных учреждений страны. И это притом что Китай потребляет примерно 36 процентов всего австралийского экспорта, а между странами действует соглашение о свободной торговле. Испортились отношения и с Новой Зеландией в результате шпионского скандала вокруг местного парламентария китайского происхождения Ян Цзяня. Как выяснили новозеландские СМИ, он при заполнении документов на иммиграцию не сообщил, что ранее был офицером военной разведки КНР.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме. 2 октября 2017
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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"На самом деле планетарная активность Китая обусловлена его геополитической ролью. Это вторая экономика в мире, которая догоняет первую, американскую, и то, что бизнес КНР повсеместно теснит бизнес США, совершенно естественно. Однако бросается в глаза разница в методах: в отличие от Вашингтона, Пекин для достижения своих целей не развязывает локальные войны, не устраивает "оранжевые революции" и вооруженные перевороты, не свергает законно избранные правительства", — подчеркивает Сергей Санакоев.

Явление это, безусловно, естественное, хотя и очень масштабное в силу мощи китайской экономики, соглашается профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. В некоторых сферах Китай уже захватил мировой рынок, например, в дешевом сегменте производства одежды и обуви, в том числе и в США. Пекин все увереннее стремится к первенству в IT-технологиях. Пока трудно представить себе мировое лидерство Китая в автомобилестроении, но в перспективе и это не выглядит невозможным.

"В то же время нельзя забывать, что Китай не считается демократическим государством, в этой стране действуют жесткие законы и беспощадно подавляется инакомыслие. А всякий региональный или глобальный лидер, расширяя зоны влияния, неминуемо проецирует туда особенности собственного устройства и своей идеологии", — напоминает Алексей Портанский.

Материал подготовлен при содействии Sputnik Chinese.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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qwerty
Надо тоже с китайцами осторожнее, особенно с лесом и золотом в Сибири.
09:01
17.06.2018
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Сергей Крамаренко
Кто о чём, а "ВШЭивый о бане". ;)
О чём бы ещё переживал профессор одиозного ВУЗа, как не о "проекции подавления инакомыслия"...
08:34
17.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
17 июня 15:00
-
Коста-Рика
-
Сербия
17 июня 18:00
-
Германия
-
Мексика
17 июня 21:00
-
Бразилия
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