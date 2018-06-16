Оппозиция Македонии призвала выступить против договора с Грецией

БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала граждан на массовый протестный марш в воскресенье против договора с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония.
"Речь идет об исключительно вредном договоре, который абсолютно противоречит государственным и национальным интересам Республики Македония. Это акт капитуляции и поражение Зорана Заева", — заявило движение, которое имеет 51 мандат из 120 в парламенте страны.
ВМРО-ДПМНЕ отметило, что данный договор "подрывает суверенитет Республики Македония". Сторонники партии и представители патриотических движений в последние дни уже провели несколько акций протеста в Скопье и других городах республики.
Македонский премьер-министр в минувший вторник сообщил гражданам, что с греческим коллегой они достигли решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики. По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты, и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.
Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.-0-