Оппозиция Македонии призвала выступить против договора с Грецией

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фото

Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье в Македонии. Архивное фото

БЕЛГРАД, 16 июн – РИА Новости. Крупнейшая оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ призвала граждан на массовый протестный марш в воскресенье против договора с Грецией о переименовании страны в Республику Северная Македония.

Церемония подписания соглашения о новом конституционном названии Македонии назначена на 10.30 в воскресенье в поселке Псарадес в районе озер Преспа, на границе двух стран. Документ должны подписать министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и Македонии Никола Димитров, в присутствии премьер-министров двух стран Алексиса Ципраса и Зорана Заева. Соглашение будет подписано на греческой территории, затем делегации отправятся в Отешево на территорию соседней страны, где состоится обед.

"Речь идет об исключительно вредном договоре, который абсолютно противоречит государственным и национальным интересам Республики Македония. Это акт капитуляции и поражение Зорана Заева", — заявило движение, которое имеет 51 мандат из 120 в парламенте страны.

ВМРО-ДПМНЕ отметило, что данный договор "подрывает суверенитет Республики Македония". Сторонники партии и представители патриотических движений в последние дни уже провели несколько акций протеста в Скопье и других городах республики.

"Призываем всех граждан, недовольных капитуляцией Зорана Заева и договором, которого он достиг с Ципрасом, экономическим цунами и пустошью от управления страной Социал-демократическим союзом (СДСМ) принять участие в протестном марше в городе Битола (на границе с Грецией – ред.)" — сообщила оппозиционная партия.

Македонский премьер-министр в минувший вторник сообщил гражданам, что с греческим коллегой они достигли решения в 25-летнем споре между Афинами и Скопье о названии бывшей югославской республики. По словам Заева, в повсеместном употреблении с переводом на другие языки страна будет называться Республика Северная Македония, после того как правительства двух стран подпишут договор, который ратифицируют парламенты, и переименование осенью утвердят македонские граждане на референдуме. Он также уточнил, что потребуется внести поправки в конституцию страны.

Президент Македонии Георге Иванов в среду в обращении к нации отказался подписать "наносящий вред" договор между Скопье и Афинами о переименовании страны. Он также призвал прекратить спекулировать стратегическими целями республики, такими как вступление в ЕС и НАТО.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.-0-