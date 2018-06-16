В Грузии в кандидаты в президенты могут выдвинуть женщину, сообщают СМИ

ТБИЛИСИ, 16 июн — РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" может выдвинуть кандидатом в президенты и.о. министра инфраструктуры и регионального развития Майю Цкитишвили, сообщает телекомпания "Рустави 2".

"По нашим данным, в правящей команде рассматривают Майю Цкитишвили как кандидата на пост президента. Цкитишвили является фаворитом председателя и основателя правящей команды Бидзины Иванишвили", — сообщает телекомпания.

Депутат из парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил журналистам в субботу, что в команде начались консультации в связи с выбором кандидата на пост главы государства, однако имя будет озвучено в конце июля – начале августа.

Цкитишвили на протяжении долгого времени руководила администрацией правительства. В конце марта она была назначена министром инфраструктуры и регионального развития. Статус исполняющего обязанности Цкитишвили приобрела после того, как на текущей неделе в отставку подал премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Президентские выборы пройдут в Грузии осенью 2018 года. Действующий глава государства Георгий Маргвелашвили пока не заявлял, намерен ли вновь побороться за эту должность. Принятая в сентябре 2017 году обновленная конституция предусматривает значительное изменение системы президентских выборов: главу государства в 2018 году в последний раз изберет народ, в будущем его будут избирать 300 делегатов.

О намерении баллотироваться в президенты уже заявила экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе. Также известны имена других желающих участвовать в президентской гонке — это лидер "Лейбористской партии Грузии" Шалва Нателашвили, лидер оппозиционной партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе, Сандро Брегадзе от движения "Грузинский марш" и бывший председатель парламента Грузии, ныне лидер оппозиционной партии "Движение строительства" Давид Усупашвили.