Сторонники экс-замглавы минобороны Армении потребовали его освобождения

ЕРЕВАН, 16 июн — РИА Новости. Сторонники задержанного в субботу бывшего замглавы минобороны Армении, депутата парламента Манвела Григоряна собрались у здания службы национальной безопасности (СНБ) страны в центре Еревана, требуя его освобождения, передает корреспондент РИА Новости.

Григорян, возглавляющий "Союз добровольцев "Еркрапа", был задержан СНБ в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ранее в пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия.

Протестующие пытались перекрыть центральную улицу Налбандяна, где находится здание СНБ, однако полицейские оттеснили их на тротуар. В эти минуты акция продолжается. Собравшиеся скандируют "генерал" и "зоравар" (по-армянски — полководец).

Ранее зампред бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян сообщил, что в службу нацбезопасности для встречи с Григоряном направились вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов и глава фракции Ваграм Багдасарян.

РПА ранее распространила заявление, в котором говорится, что задержание вызвано политическими мотивами.

Общественно-политическая организация "Союз добровольцев "Еркрапа" (Союз добровольцев-ополченцев), основанная в 1993 году, является военизированным формированием. Члены союза принимали участие в конфликте в Карабахе. В союз входят более 10 тысяч человек.