В Германии проверяют информацию о шпионаже немецкой разведки в Австрии

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Комитет бундестага по контролю за разведывательными службами (PKG) проверит сообщения о слежке, которую немецкая разведка могла вести на территории Австрии, сообщают издания медиагруппы Funke.
Ранее журнал Profil со ссылкой на внутреннюю базу данных о деятельности Федеральной разведывательная служба Германии (БНД) сообщил, что с 1999 по 2006 год немецкая разведка осуществляла систематическую слежку на территории Австрии. По данным издания, в поле слежки оказались ведомство федерального канцлера Австрии, министерства иностранных дел и обороны, австрийский Интерпол, Палата экономики Австрии и другие ведомства и организации. Отмечалось, что слежка также осуществлялась за дипломатическими представительствами и международными организациями в Вене.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал от Германии разъяснений.