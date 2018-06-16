В Австрии потребовали от Германии разъяснений из-за сообщений о шпионаже

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал от Германии разъяснений по поводу предполагаемой слежки за коммуникационными сетями австрийского правительства, дипломатическими представительствами и штаб-квартирами международных организаций в Вене.

Ранее журнал Profil со ссылкой на внутреннюю базу данных о деятельности Федеральной разведывательная служба Германии (БНД) сообщил, что с 1999 по 2006 год немецкая разведка осуществляла систематическую слежку на территории Австрии. По данным издания, в поле слежки оказались ведомство федерального канцлера Австрии, министерства иностранных дел и обороны, австрийский Интерпол, Палата экономики Австрии и другие ведомства и организации. Отмечалось, что слежка также осуществлялась за дипломатическими представительствами и международными организациями в Вене.

"Германия и Австрия являются дружественными странами и членами ЕС. Мы должны иметь возможность доверять друг другу. Поэтому мы требуем от немецкого правительства полного разъяснения по поводу того, имел ли место шпионаж и в каких масштабах", — написал президент в Twitter.

Кроме того, Ван дер Беллен потребовал немедленно прекратить слежку, если она продолжается.