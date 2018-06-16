В НАТО прокомментировали перемирие между властями Афганистана и талибами*

БРЮССЕЛЬ, 16 июн – РИА Новости, Александр Шишло. НАТО приветствует предложение властей Афганистана талибам* продлить перемирие и начать мирные переговоры, заявил в субботу генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую заявление президента Ашрафа Гани о продлении прекращения огня в Афганистане. Это уникальная возможность для талибов* показать, что они хотят мирного будущего, которого требует и заслуживает афганский народ", — написал Столтенберг в Twitter.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.

*Террористическая организация, запрещенная в Росси