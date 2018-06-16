МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Посол США в Канаде Келли Крафт получила письмо с белым порошком и угрозами, сообщает телеканал CTV.

Отмечается, что письмо на имя Крафт пришло в посольство США в четверг. Экспертиза показала, что порошок, содержавшийся в конверте, не представляет опасности. Кроме того, в письме неизвестный угрожал убить ее, если она не покинет свой пост. Послание также содержало угрозы в адрес президента США Дональда Трампа.

Как отмечает телеканал, канадские правоохранители и их американские коллеги проводят расследование.

Разногласия между администрацией Трампа и канадским правительством обострились в последние недели, когда президент США включил Канаду в список стран, против которых введены пошлины на сталь и алюминий. Также застопорились переговоры США, Канады и Мексики по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, на которой настаивает американский лидер. На прошлой неделе Трамп открыто критиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвиняя его в "несправедливых" торговых барьерах против США.