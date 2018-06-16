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Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса

22:0916.06.2018
(обновлено: 22:30 16.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАлексис Ципрас. Архивное фотоАлексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АФИНЫ, 16 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Оппозиции не удалось отправить в отставку кабинет министров Греции во главе с Алексисом Ципрасом – парламент в субботу вечером отклонил вотум недоверия.

Демонстрации в Афинах против соглашения достигнутого между Грецией и Македонией
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Афин
За вотум недоверия проголосовали 127 депутатов при необходимом для принятия решения 151 голосе из 300. Против были 153 депутата. Компартия Греции отказалась голосовать.

"Предложение о недоверии правительству отклонено", — объявил председательствующий.

Итоги голосования депутаты от правящих партий СИРИЗА и АНЭЛ встретили аплодисментами. Голосование было поименным.

Никто из обозревателей не сомневался в итогах – инициатива отправить правительство в отставку с самого начала была обречена на провал, правительство Ципраса располагает 154 местами в 300-местном парламенте, и оппозиции не хватает голосов для вотума недоверия. При этом за недоверие правительству проголосовал депутат АНЭЛ Димитрис Камменос — родственник и однофамилец лидера фракции.

Процедура рассмотрения вопроса о недоверии правительству началась в четверг.

Македонский спор 

Македония. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Премьер Македонии озвучил новое название страны
Лидер крупнейшей оппозиционной партии Греции — правоцентристской "Новой демократии" — Кириакос Мицотакис потребовал в парламенте поставить на голосование вопрос о доверии правительству в связи с тем, что оно пришло к соглашению со Скопье о конституционном наименовании Республики Македония. По словам Мицотакиса, соглашение, по которому соседняя страна будет называться Республика Северная Македония, наносит ущерб национальным интересам, и не все в правительстве поддерживают его.

В течение двух дней с парламентской трибуны звучала резкая критика как правящей коалиции, так и оппозиции. В ходе обсуждения звучали многочисленные личные оскорбления.

Парламентская группа Компартии Греции в пятницу заявила, что не будет принимать участие "в пародии на парламентский процесс, в этом театре настоящей новогреческой трагедии" народа. Лидер компартии Димитрис Куцумбас заявил при этом, что партия не доверяет ни правящей СИРИЗА, ни оппозиционной "Новой демократии" и не собирается своими голосами поддерживать тех или иных. После его выступления фракция покинула заседание парламента.

Средневековая крепость Скопско Кале в городе Скопье в Македонии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Македонии отказался изменять конституцию для договора с Грецией
Депутат ультраправой партии "Золотая заря" ("Хриси авги") Константинос Барбарусис с трибуны парламента призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать руководство страны — президента, премьера и министра обороны, чтобы оно не подписало соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония. Руководство партии немедленно исключило депутата из фракции, которая аплодировала ему во время выступления, министр обороны подал заявление в прокуратуру, и против депутата возбуждено уголовное дело. Арестовать его пока не удалось, депутат скрылся.

Правительство обвинило крупнейшую оппозиционную партию "Новая демократия" в том, что она открыла ящик Пандоры и выпустила на волю национализм.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что националисты в соседней стране — партия ВМРО и президент Георгий Иванов — выступают точно с такими же обвинениями, что и Мицотакис, в предательстве национальных интересов. Ципрас заявил, что соглашение отвечает национальным интересам Греции и учитывает все выдвигавшиеся его правительством требования, оно исключает претензии Скопье на историю и территорию Греции. Он назвал оппозицию "торговцами патриотизмом".

Это исторические дни, заявил Ципрас о достижении соглашении. "Такое соглашение любой премьер хотел бы иметь на столе переговоров",- заявил он.

Флаги Греции. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Глава МИД Греции рассказал о ходе переговоров о переименовании Македонии
Во время голосования перед парламентом проходил митинг под лозунгом "Македония – это Греция". Протестовать вышли несколько сот человек. Некоторые из них дважды пытались прорваться в парламент, и полиция применила слезоточивый газ.

Церемония подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония — Республика Северная Македония состоится в 10.30 утра в воскресенье, 17 июня, в посёлке Псарадес в районе озер Преспа, находящихся на границе двух стран. Документ подпишут министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и БЮРМ Никола Димитров, в присутствии премьер-министров двух стран Алексиса Ципраса и Зорана Заева. Ожидается присутствие высокопоставленных европейских чиновников — главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара Иоханнеса Хана, а также спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица.

Соглашение будет подписано на греческой территории, затем делегации отправятся в Отешево на территорию соседней страны, где состоится обед.

Противники соглашения заявили о намерении организовать митинги и отправляют несколько десятков автобусов с протестующими.

 

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