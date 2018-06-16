Число жертв взрыва в Афганистане выросло до 26 человек

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на востоке афганской провинции Нангархар, возросло до 26 человек, число раненых превысило полсотни, сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что при взрыве на празднике в честь окончания Рамадана погибли 20 человек, 16 получили ранения. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку.

"Представители правоохранительных органов подтвердили, что 26 человек погибли в провинции Нангархар в результате атаки смертника на мероприятие, в котором участвовали талибы и силы безопасности. Еще 54 человека получили ранения", — сообщается в Twitter телеканала.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.