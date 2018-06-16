Число жертв взрыва в Афганистане выросло до 26 человек

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на востоке афганской провинции Нангархар, возросло до 26 человек, число раненых превысило полсотни, сообщает телеканал Tolo news со ссылкой на правоохранительные органы.
"Представители правоохранительных органов подтвердили, что 26 человек погибли в провинции Нангархар в результате атаки смертника на мероприятие, в котором участвовали талибы и силы безопасности. Еще 54 человека получили ранения", — сообщается в Twitter телеканала.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.
В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.
*Террористическая группировка, запрещенная в России