В Афинах арестовали "спасителя Греции"

АФИНЫ, 16 июн — РИА Новости. В южных пригородах Афин арестован Артемис Соррас, представлявшийся спасителем Греции и обещавший погасить госдолг страны в сотни миллиардов евро, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Соррас был в марте 2017 года осужден на восемь лет тюрьмы за мошенничество, но ему удалось скрываться более года.
Вечером в субботу он появился в своем доме в южном пригороде и был арестован. Сейчас он содержится в управлении безопасности Аттики, передает агентство.
Когда в СМИ шло бурное обсуждение планов предпринимателя по спасению страны, пришлось высказаться National Bank of Greece: один из учредителей Banque d'Orient заявил, что в соответствии с учредительным договором готов заплатить за каждую акцию по 200 драхм, или лишь несколько евро за все "сокровища" Сорраса.
Уголовное дело было возбуждено лишь после жалобы бывшего компаньона Сорраса, обвинившего его в краже 50 тысяч евро и в том, что за дорогой автомобиль Соррас расплатился вышедшими из обращения кувейтскими динарами.
Адвокат истца заявил, что суд дал возможность положить конец незаконным действиям Сорраса и всех тех, кто участвовал вместе с ним в "мошенничестве" по всей Греции.