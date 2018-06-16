Помпео прокомментировал перемирие между властями Афганистана и талибами*

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. США приветствуют предложение властей Афганистана талибам* продлить перемирие и начать мирные переговоры, готовы помогать в этом Афганистану, в том числе с талибами*, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты готовы работать с афганским правительством, "Талибаном"* и всем народом Афганистана, чтобы достичь мирного соглашения и политического урегулирования, которое навсегда положит конец войне", — говорится в письменном заявлении Помпео.

"Мы приветствуем прекращение огня в период праздник Ид-аль-Фитр… Мы поддерживаем предложение президента (Ашрафа) Гани продлить прекращение огня и начать мирные переговоры", — добавил Помпео.

Он упомянул слова Гани о том, что процесс переговоров "по необходимости будет включать обсуждение роли международных сил и действующих лиц". "Соединенные Штаты готовы поддерживать, облегчать и участвовать в этих дискуссиях", — заявил госсекретарь.

По его словам, прекращение огня в интересах всех афганцев. Помпео упомянул о фотографиях, где афганские военнослужащие молятся на праздник вместе с боевиками-талибами*.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана также заявило о прекращении огня на три дня.

В субботу, 16 июня, президент Афганистана в одностороннем порядке объявил о продлении перемирия, не уточнив сроки.

*Террористическая организация, запрещенная в России