Госдеп обвинил Россию в предупредительной стрельбе в Донбассе

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт бездоказательно обвинила Россию в предупредительной стрельбе близ села Пикузы в Донбассе, рядом с которой вела свою деятельность миссия ОБСЕ.
"Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы угрожать сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить гражданских лиц. Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение, прежде чем кто-либо еще из сотрудников СММ будет убит или вынужден покинуть Украину", — написала Науэрт в Twitter.
При этом она не привела каких-либо доказательств того, чтобы участники инцидента были как-либо связаны с Россией.
Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики критиковали СММ за неточности в отчетах за 14 и 15 июня, но не касались напрямую эпизода, о котором говорила Науэрт.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.