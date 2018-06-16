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Госдеп обвинил Россию в предупредительной стрельбе в Донбассе

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (208)
18:3916.06.2018
(обновлено: 20:41 16.06.2018)
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© AFP 2018 / Nicholas KammЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm

ВАШИНГТОН, 16 июн — РИА Новости. Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт бездоказательно обвинила Россию в предупредительной стрельбе близ села Пикузы в Донбассе, рядом с которой вела свою деятельность миссия ОБСЕ.

Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Науэрт ретвитнула в своем официальном аккаунте отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, где говорилось, что шестеро наблюдателей на двух БТР столкнулись с предупредительными выстрелами 14 июня в районе села Пикузы в 23 километрах от Мариуполя. В отчете говорится, что наблюдатели вышли из машины, чтобы рассмотреть следы, предположительно, от боевой машины пехоты, после чего услышали выстрелы в воздух и увидели в 50 метрах от себя двух вооруженных людей, один из которых стрелял в воздух из автомата Калашникова. По оценке СММ, речь шла о предупредительных выстрелах.

"Я вижу сообщения о том, что подчиненные России военные стреляли из огнестрельного оружия, чтобы угрожать сотрудникам мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Сотрудники СММ ОБСЕ рискуют своей жизнью, чтобы защитить гражданских лиц. Россия должна прекратить свое заслуживающее осуждения поведение, прежде чем кто-либо еще из сотрудников СММ будет убит или вынужден покинуть Украину", — написала Науэрт в Twitter.

При этом она не привела каких-либо доказательств того, чтобы участники инцидента были как-либо связаны с Россией.

Глава ДНР Александр Захарченко
© AP Photo / Max Vetrov
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В свою очередь Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики критиковали СММ за неточности в отчетах за 14 и 15 июня, но не касались напрямую эпизода, о котором говорила Науэрт.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Минские соглашения
Минские соглашения

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Устинов
Хезер Науэрт, поздравляю Вас соврамши.
Не первый раз кстати официальный представитель госдепартамента США "лукавит".
18:53
16.06.2018
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Cicicipi
Я вижу! - это мне нравится. Беспроигрышно, ну почти, если в морду не въедут, в итоге. Так многие вангуют, когда бабла срубить есть с кого, на горизонте.
18:45
16.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Франция
1
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Аргентина
1
Исландия
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0
Перу
1
Дания
16 июня 22:00
-
Хорватия
-
Нигерия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Франция
1
Австралия
Матч окончен
1
Аргентина
1
Исландия
Матч окончен
0
Перу
1
Дания
16 июня 22:00
-
Хорватия
-
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