В Бельгии повысили выплаты пострадавшим при теракте в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 16 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Госкомиссия по оказанию помощи пострадавшим при теракте 22 марта 2016 года в Брюсселе будет выплачивать им на медицинские и прочие расходы аванс в 125 тысяч евро вместо нынешних 30 тысяч евро, сообщил министр юстиции Бельгии Кун Гинс.RTL.
Министр сообщил, что пострадавшие при теракте смогут также получить от государства компенсацию на расходы по оплате услуг адвокатов в размере 12 тысяч евро максимум. Кроме того, правительство Бельгии решило, что пострадавшие в результате теракта в Брюсселе иностранные граждане отныне смогут получить "статус национальной солидарности". Данный статус открывает доступ к пособиям, аналогичным теми, что выплачиваются гражданским лицам, пострадавшим во Второй мировой войне.