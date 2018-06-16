В Бельгии повысили выплаты пострадавшим при теракте в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 16 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Госкомиссия по оказанию помощи пострадавшим при теракте 22 марта 2016 года в Брюсселе будет выплачивать им на медицинские и прочие расходы аванс в 125 тысяч евро вместо нынешних 30 тысяч евро, сообщил министр юстиции Бельгии Кун Гинс.

"Выплаты будут производиться, несмотря на наличие у пострадавших страховки. Мы будем выплачивать авансы на максимальную сумму 125 тысяч евро", — сказал он в эфире телекомпании RTL

Министр сообщил, что пострадавшие при теракте смогут также получить от государства компенсацию на расходы по оплате услуг адвокатов в размере 12 тысяч евро максимум. Кроме того, правительство Бельгии решило, что пострадавшие в результате теракта в Брюсселе иностранные граждане отныне смогут получить "статус национальной солидарности". Данный статус открывает доступ к пособиям, аналогичным теми, что выплачиваются гражданским лицам, пострадавшим во Второй мировой войне.

В результате терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим компенсируются медицинские расходы и выплачиваются пенсии в зависимости от степени инвалидности. В случае полной неспособности к нормальной жизнедеятельности пенсионное обеспечение составит более 20 тысяч евро в год. На пострадавших при терактах в Бельгии иностранцев данная система не распространяется.