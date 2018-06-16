Представители ЛНР провели встречу с рабочей группой ООН

ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики провели в Луганске встречу с представителями рабочей группы ООН по вопросу о насильственных или недобровольных исчезновениях, сообщила журналистам представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Сегодня была проведена встреча с рабочей группой ООН по вопросу о насильственных или недобровольных исчезновениях в лице Те-Ун Байком (заместитель председателя рабочей группы ООН по вопросу о насильственных или недобровольных исчезновениях, — ред.) ", — рассказала Кобцева.

По ее словам, в рамках встречи обсуждались вопросы поиска лиц, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта в Донбассе, вопрос обмена незаконно удерживаемыми лицами, гуманитарная составляющая, которая на сегодняшний день существует в зоне конфликта. "Акценты были расставлены на освобождение незаконно удерживаемых лиц и по поиску без вести пропавших", — уточнила Кобцева.

Она также сообщила, что комиссию интересовала позиция официального Киева и Луганска в вопросах формирования списков незаконно удерживаемых и реализация вопроса их освобождения, а также ситуация с без вести пропавшими.

"Данный вопрос в гуманитарной группе на минских переговорах был заблокирован со стороны Украины, и мы рассчитываем, что непосредственно через международные миссии, через такие комиссии мы сможем довести международной общественности ситуацию, происходящую в зоне конфликта, и нам все-таки удастся достичь диалога в реализации минских соглашений между украинским правительством и республиками", — заявила представитель ЛНР.