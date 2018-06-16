Президент Афганистана заявил о продлении перемирия с талибами*

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие между правительством страны и движением "Талибан"* будет продлено, сообщает телеканал Tolo News.Twitter телеканала.
О сроках продления действующего перемирия не сообщается.
По данным агентства Пажвак, афганское правительство также освободило 46 заключенных талибов*.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.
Позже стало известно, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о прекращении огня на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.
*Террористическая организация, запрещенная в России