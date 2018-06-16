"Врачи без границ" попросили статус "беженцев" для мигрантов с Aquarius

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Руководитель представительства международной гуманитарной организации "Врачи без границ" в Испании Даниэль Ногуэра заявил, что всем мигрантам с судна Aquarius и двух итальянских кораблей, которые в воскресенье войдут в порт Валенсии, нужно дать возможность получить статус беженцев, сообщает газета Vanguardia.

"Эти люди едут из Ливии, где они много страдали и оказывались в очень опасных ситуациях, все должны иметь право просить убежище", — приводит издание слова Ногуэры. "Право на убежище — основополагающее, мы ждем понимания со стороны властей", — отметил глава представительства.

Ногуэра выразил надежду на то, что случай с Aquarius приведет к повороту в европейской политике, чтобы "остановить смертность в Средиземноморье".

Ранее испанское правительство сообщило, что Франция примет мигрантов с судна Aquarius, которые захотят туда отправиться.

Ситуация с судном Aquarius, на борту которого находились 629 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для него свои порты, судно согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. На борту Aquarius находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные 524 мигранта находятся на сторожевом корабле Orione ВМС Италии и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo. Предположительно, суда прибудут в порт Валенсии в воскресенье.