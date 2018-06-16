Во Львове прогремел взрыв в магазине одежды

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Во Львове в магазине подержанной одежды прогремел взрыв. Об этом сообщает NEWSONE.

"Сегодня, 16 июня, в полицию поступила информация о том, что около 13:00 в один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв, и образовалось задымление", — цитирует портал заявление полиции Львовской области.

В сообщении также отмечается, что орудием преступления стал взрывпакет для страйкбола.

По словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, работники магазина жалуются на плохое самочувствие из-за едкого дыма и химического запаха.