В Афганистане прогремел взрыв

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Не менее 10 талибов* и гражданских лиц стали жертвами взрыва, произошедшего на празднике в честь окончания Рамадана на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.
По словам представителя губернатора провинции, предположительно, "в одной из машин талибов случайно разорвалась ракета".
Ранее сообщалось, что глава МВД Афганистана Ваис Ахмад Бармак в субботу встретился в Кабуле с несколькими членами движения "Талибан"* на фоне заявлений о соблюдении установленного перемирия с талибами*.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.
Позже стало известно, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о прекращении огня на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.
*Террористическая организация, запрещенная в России