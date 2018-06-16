В Афганистане прогремел взрыв

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Не менее 10 талибов* и гражданских лиц стали жертвами взрыва, произошедшего на празднике в честь окончания Рамадана на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Взрыв прогремел на востоке провинции Нангархар, где в субботу талибы и местные жители отмечали праздник Ураза-Байрам.

По словам представителя губернатора провинции, предположительно, "в одной из машин талибов случайно разорвалась ракета".

Ранее сообщалось, что глава МВД Афганистана Ваис Ахмад Бармак в субботу встретился в Кабуле с несколькими членами движения "Талибан"* на фоне заявлений о соблюдении установленного перемирия с талибами*.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня.

Позже стало известно, что движение "Талибан"* вслед за правительством Афганистана заявило о прекращении огня на три дня по случаю исламского праздника Ураза-Байрам.

*Террористическая организация, запрещенная в России