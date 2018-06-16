Президент Никарагуа выступил против досрочных выборов

МЕХИКО, 16 июн – РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега не принял предложения Епископской конференции страны о проведении досрочных выборов главы государства в марте 2019 года для обеспечения национального примирения на фоне массовых протестов.сообщает портал Prensa со ссылкой на письмо Ортеги в адрес конференции, вместо выборов никарагуанский президент предложил создать комиссию из представителей правительства и гражданского общества для изучения дальнейших предложений в рамках национального диалога.
По итогам переговоров в пятницу правительство Никарагуа и представители общественности пришли к соглашению о проведении международного расследования обстоятельств гибели около 200 человек в ходе протестов в стране, сообщает агентство Europa Press со ссылкой на одного из посредников в диалоге о мире апрхиепископа Манагуа Леопольда Бренеса.
Стороны также выразили приверженность прекращению насилия в стране.
По данным Никарагуанской ассоциации по правам человека, общее число погибших уже превысило 200 человек. Ранее сообщалось о 154 жертвах протестов.