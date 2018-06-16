Ципрас поддержал позицию Меркель по миграционной политике

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас положительно высказался по поводу проевропейской миграционной политики канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая на родине встретилась с волной критики в адрес своей "политики открытых дверей".

"Для меня эта политика является одним из позитивных аспектов в действиях Ангелы Меркель. В условиях миграционного кризиса она попыталась действовать проевропейски. Это было непросто", — заявил Ципрас в интервью газете Welt

По его словам, за важные решения во благо собственного народа "часто приходится платить очень высокую политическую цену". "Ангела Меркель была готова в условиях этого кризиса поставить на кон свой политический капитал", — добавил Ципрас.

Греческий премьер отметил, что в страну ежедневно прибывает от 50 до 100 новых беженцев. "Если подумать о том, что есть сделка по беженцам с Турцией, их все еще очень много", — сказал он. Для Греции непросто справляться с таким наплывом людей, на материковой части страны уже проживают около 50 тысяч беженцев, добавил Ципрас.

Он выразил уважение Турции, которая приняла у себя несколько миллионов беженцев. "Но, конечно, мы считаем, что еще слишком много тех, кто прибывает к нам", — сказал он.

По словам Ципраса, он и его правительство работают над тем, чтобы стабилизировать положение дел. "Этот миграционный кризис, к сожалению, — не временное явление. Эта ситуация будет занимать Европу и в последующие годы, пока на Ближнем Востоке есть проблемы из-за войны и иных событий. Мы должны бороться с первопричиной, а не только с последствиями, иначе мы никогда не сможем охватить все", — заявил Ципрас.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.