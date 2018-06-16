МАДРИД, 16 июн — РИА Новости. Франция примет мигрантов с судна Aquarius, которые захотят туда отправиться, сообщает испанское правительство.

"Франция примет мигрантов, которые после прибытия в порт Валенсии и выполнения всех протоколов, соответствующих процедуре предоставления убежища, выразят свое желание отправиться в эту страну", — говорится в сообщении испанского правительства.

МИД Франции 14 июня сообщил, что власти страны готовы принять у себя мигрантов с судна Aquarius, имеющих право на предоставление убежища. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан обсудил ситуацию вокруг судна со своим испанским коллегой Жозепом Боррелем.

Вице-премьер правительства Испании Кармен Кальво, которой поручено заниматься этой темой, провела переговоры с послом Франции и подтвердила, что Мадрид готов принять французское предложение.

Испанский премьер Педро Санчес поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона и назвал подобные шаги "основой сотрудничества, с которым Европа должна реагировать".

Ситуация с судном Aquarius, на борту которого находились 629 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли для него свои порты, судно согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. На борту Aquarius находятся 51 женщина, 45 мужчин и десять детей. Остальные 524 мигранта находятся на сторожевом корабле Orione ВМС Италии и патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo. Предположительно, суда прибудут в порт Валенсии в воскресенье.