К линии соприкосновения в Донбассе прибыли инструкторы США, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 16 июн — РИА Новости. К линии соприкосновения в Донбассе прибыли инструкторы США для проведения занятий с украинскими силовиками, сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"В район указанного населенного пункта (Луганский) отмечено прибытие инструкторов ВС США", — заявил Марочко.

По данным Народной милиции, инструкторы прибыли в данный район для организации и проведения занятий по военной медицине и подготовки снайперских пар для военнослужащих 72 бригады ВС Украины.

"Очередной раз подчеркиваю, попытка Киева решить конфликт силовым способом лишь приведет к многочисленным жертвам, как с одной, так и с другой стороны. Мы призываем Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ и страны-гаранты принудить Киев соблюдать взятые на себя обязательства по прекращению огня", — добавил Марочко.

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