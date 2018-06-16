Источник назвал возможную причину перестрелки в Турции

АНКАРА, 16 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Вооруженное столкновение в турецком городе Суруч, в результате которого погибли четыре и ранены восемь человек, связано с конфликтом среди курдов, заявил РИА Новости местный источник, знакомый с ситуацией.

В четверг в городе Суруч провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции произошло вооруженное столкновение между активистами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), среди которых был депутат турецкого парламента от ПСР Ибрагим Халиль Йылдыз, и сторонниками прокурдской Партии демократии народов. Погибли четверо, в том числе брат Йылдыза.

"В Суруче проживает курдское население, которое традиционно голосует за прокурдскую партию. Депутат от ПСР Йылдыз, который приехал туда агитировать за президента Тайипа Эрдогана, сам является курдом, поэтому многими там воспринимается негативно. Во время его предвыборной агитации, которую он вел среди жителей Суруча, произошел конфликт на этой почве, который, к сожалению, перерос в перестрелку", — сказал собеседник агентства.

По данным агентства Anadolu, в субботу суд Шанлыурфы принял решение о задержании 23 человек, причастных к инциденту в Суруче. Уже задержаны 18 человек, среди которых кандидат в депутаты от Партии демократии народов Исмаил Каплан. Отмечается, что Каплан ранее обвинял Йылдыза в предательстве интересов курдов.