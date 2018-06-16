В Школе искусств в Глазго локализовали крупный пожар

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Крупный пожар в Школе искусств шотландского города Глазго преимущественно локализован, говорится в заявлении Пожарно-спасательной службы Шотландии.

Крупный пожар в Школе искусств Глазго, где велись реставрационные работы после пожара 2014 года, вспыхнул в ночь на субботу. В тушении приняли участие более 120 пожарных. Огонь распространился на учебный корпус Mackintosh building, а также на расположенный в непосредственной близости ночной клуб 02 ABC.

"В настоящий момент огонь преимущественно локализован. Вместе с тем над тушением нескольких небольших зон все еще работают пожарные расчеты", — говорится в заявлении службы. В документе уточняется, что в настоящий момент на месте происшествия остаются около 50 пожарных.

Сообщений о пострадавших не поступало. О причинах возгорания также не сообщается.

На фотографии, опубликованной шотландской полицией, видно, что зданиям учебного заведения и ночного клуба нанесен значительный ущерб. В результате пожара обрушилась крыша клуба 02 ABC. Ряд окрестных улиц, а также Центр современного искусства закрыты.

Представитель пожарной службы Питер Хит рассказал, что на момент прибытия пожарных огнем было охвачено около 50% учебного корпуса Mackintosh building, однако вскоре пламя охватило все здание и даже перекинулось на расположенный рядом кинотеатр.

The Glasgow School of Art was a home away from home for 4 years and still such an important part of my life. To see this from my roof hurts. pic.twitter.com/hMmNjnEc35 — Peter (@sw4nton) 16 июня 2018 г.

"Здание, в котором начался пожар, очень сильно пострадало. Огонь охватил все здание, с первого этажа до крыши … Мы сконцентрировали внимание на том, чтобы не допустить распространение огня. Он перешел на расположенный рядом кинотеатр, однако нам удалось остановить этот процесс", — отметил Хит. Видеозапись его речи опубликована местной газетой Daily record.

Хит также подчеркнул, что на данном этапе слишком рано говорить о причинах возгорания, "факторов может быть много".

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство окажет необходимую помощь в ликвидации последствий пожара. "Правительство Шотландии готово предоставить любую необходимую помощь сейчас или в будущем", — говорится в заявлении Стерджен, опубликованном на сайте правительства.